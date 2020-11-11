المالية البرلمانية تنهي مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز وترفعه للتصويت اليوم

انهت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي، فيما قررت رفعه للتصويت بجلسة اليوم. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية تنهي مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي وترفعه للتصويت في جلسة مجـلس النواب اليوم". وعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء، جلسته الـ21 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



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