بمرسوم رئاسي.. كينيا تمنع قطع "شجرة مقدسة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مرسوما لإنقاذ شجرة تين عتيقة من القطع نظرا لوقوعها في مسار طريق سريع تموله الصين بالعاصمة نيروبي.

ووصف المرسوم الرئاسي الشجرة، التي يبلغ ارتفاعها أربعة طوابق، بأنها "منارة للتراث الثقافي والبيئي لكينيا".



وتعتبر شجرة التين مقدسة لدى جماعة كيكويو العرقية التي تمثل أغلبية السكان في كينيا.

وكان نشطاء البيئة شنوا حملة ضد إزالة الشجرة التي تعترض طريق واياكي بغرب المدينة، حيث يبني المهندسون الطريق السريع فوق الطريق الحالي على أعمدة.

وقال محمد بادي، المدير العام للخدمات بالعاصمة نيروبي، في مؤتمر صحفي بالقرب من الشجرة، إنه "صدر الآن مرسوم رئاسي بالحفاظ على هذه الشجرة".

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وحتى عام 2018 زرع‭ ‬برنامج‭ ‬الجنود‭ ‬البيئيين‭ ‬في كينيا - بحسب إحصائية حكومية-‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬شجرة.

‭ ‬كما أبرمت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الكينية‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والغابات‭ ‬لاعتماد‭ ‬خمس‭ ‬غابات‭ ‬معراه‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭ ‬“كغابات‭ ‬اختبار”‭ ‬لإعادة‭ ‬الأشجار‭. ‬

وكانت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬إذاعة‭ ‬"كابيتال‭ ‬إف‭ ‬أم"‭ ‬الكينية، في تصريحات سابقة، ‬هي‭ ‬زراعة‭ ‬ورعاية‭ ‬مليوني‭ ‬شجرة‭ ‬أصلية‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬كيبيكو،‭ ‬ومليون‭ ‬شجرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬أولولوا‭.‬

ويقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬الكينيون‭ ‬إنهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الجنود‭ ‬البيئيين‭ ‬باعتباره‭ ‬برنامجاً‭ ‬يخدم‭ ‬غرضاً‭ ‬أكبر‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭. ‬

وتشكل‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬الأول‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحل‭ ‬النزاعات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الموارد،‭ ‬كتلك‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬الرعاة‭ ‬والمزارعين‭.‬

