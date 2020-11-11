الإخوان.. أداة الشر في العراق (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف بأن الإخوان تمثل أداة الشر في دولة العراق فالحزب الإسلامي تأسس مطلع ستينات القرن الماضي استجابة لحركة الإخوان المصرية.



Advertisements

في البداية عمل على محاولات جذب الشعب إليه لتحقيق المكاسب ومع الوقت وجد الشارع فيهم مجرد نسخة مشوّهة من حزب الدعوة الشيعي، لم يلعب أي أدوار سياسية محورية طيلة 40 عاما حيث برز دورهم بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003 و استغلوا حاجة أمريكا إلى شريك سني لتأكيد فكرة المشاركة الواسعة في نظام الحكم كون ثروة ضخمة بعد سيطرة رجاله على أهم المناصب التنفيذية و استولى على أموال طائلة مخصصة لتنمية مناطق الطائفة و مع بداية عام 2020 أصبح الإخوان مجرد أداة تابعة لإيران في العراق

بدأوا في تنفيذ أجندة إيران بالبلاد ودعم التنظيمات المتطرفة والإرهابية وساعدوا في نقل الأسلحة من إيران إلى تلك التنظيمات لزعزعة الاستقرار.. فهكذا بدأ الإخوان بالعراق كممثل وهمي ناهب للثروات وانتهي بدعم التطرف