أنقرة تعود لاستفزاز دول شرق المتوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت تركيا أمس تمديد (إخطار نافتيكس) حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة (أوروتش رئيس) شرق البحر المتوسط في استفزاز جديد لدول المنطقة.

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أنه بموجب قرار التمديد، ستواصل السفينة مهامها حتى 23 نوفمبر، وقالت «إن سفينتي (أطامان) و(جنكيز خان) ستواصلان مرافقة (أوروتش رئيس) خلال أداء مهامها.

وتقوم (أوروتش رئيس) بأعمال بحث في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، وذلك للتنقيب عن احتياطيات الغاز.

وتصر تركيا على تنفيذ أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الخارجية اليونانية أن الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين.