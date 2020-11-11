شكرا لقرائتكم خبر إردوغان يهنئ بايدن وترمب في وقت واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت واحد برسالتين إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والرئيس الحالي دونالد ترمب.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن إردوغان أعرب عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وقال مخاطبا بايدن «كما تباحثنا أثناء توليكم منصب نائب الرئيس في مناسبات عدة، فإن العلاقات (التركية-الأمريكية) تحمل طبيعة استراتيجية تستند إلى أسس متجذرة».

وأضاف «التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة».

وتابع إردوغان «أجدد تصميمنا على العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الإطار، خلال الفترة المقبلة»، وأعرب عن ثقته أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلديهما ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي في المستقبل أيضا، كما هي حتى اليوم، وختم الرئيس التركي بالقول «أهنئكم بنجاحكم في الانتخابات، وأعرب عن خالص تمنياتي بالسلام والازدهار لشعب الولايات المتحدة».

وتواصل إردوغان مع ترمب حسبما أفادت الرئاسة، وشكره على دعمه وصداقته، وكتب «مهما كانت نتائج الانتخابات الرسمية، أشكركم على الرؤية الصادقة والحازمة التي وضعتموها خلال فترة ولايتكم التي دامت أربع سنوات من أجل تحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على أساس المصالح والقيم المشتركة».

وتعهد بأن تبذل تركيا كل الجهود الممكنة لتعزيز (الصداقة التاريخية وكذلك الشراكة والتحالف) بين البلدين.