حظر تجول في أنقرة وإسطنبول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت كل من أنقرة وإسطنبول حظر تجول جزئيا يستهدف كبار السن بداية من عمر 65 عاما، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول، سيكون بوسع الأشخاص بعمر 65 عاما وما فوق التجول بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا، شريطة ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي.

ويستثني قرار حظر التجول فئات محددة مثل الأطباء والموظفين والعاملين والحرفيين والتجار والمزارعين والصناعيين، شريطة إبراز وثيقة تثبت عملهم كبطاقات عضوية الغرف والاتحادات المهنية أو وثيقة السجل الضريبي أو الضمان الاجتماعي وما شابه.