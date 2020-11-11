شكرا لقرائتكم خبر 4 قتلى بسبب اصطدام قارب تركي بناقلة يونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سلطات محلية تركية مقتل 4 أشخاص على الأقل، جراء انقلاب قارب صيد تركي بعد اصطدامه بناقلة يونانية في البحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية لتركيا.

وأعلن مكتب حاكم ولاية أضنة التركية أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس، على مسافة 15 ميلا بحريا من سواحل الولاية.

وأضاف المكتب أن القارب كان يقل على متنه 5 أشخاص عندما انقلب، وأعلن خفر السواحل التركي، في بيان منفصل، أن فريق إنقاذ يتألف من 3 قوارب وفريق من الغواصين يحاولون الوصول إلى الشخص المفقود.