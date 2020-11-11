موظف بالبريد الأمريكي يعترف باختلاق الاتهامات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف موظف بريد في ولاية بنسلفانيا الأمريكية باختلاق الاتهامات حول مخالفات في التصويت عبر البريد في انتخابات 2020 والتي استدل بها مؤيدو الرئيس دونالد ترمب كدليل مفترض على التزوير، وفقا لمحققين بالكونجرس.

وكان ريتشارد هوبكنز، الموظف بخدمة البريد الأمريكية في إيري، بولاية بنسلفانيا، زعم الأسبوع الماضي أن مشرفه أصدر تعليمات للموظفين بتأخير تواريخ بطاقات الاقتراع بالبريد بعد يوم الانتخابات من أجل عدها، وهو أمر غير قانوني.

واستدلت حملة ترمب وأعضاء جمهوريون بالكونجرس على ذلك كدليل على أن ترمب لديه سبب وجيه لعدم الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، لكن هوبكنز اعترف لمحققين من مكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكية بأن ادعاءاته كانت كاذبة.

يأتي ذلك مع مواصلة ترمب رفض الاعتراف بفوز بايدن، مرتكزا على مزاعم لا أساس لها بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات.