شكرا لقرائتكم خبر روحاني يغازل بايدن ويدعوه لرفع العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إيران ممثلة في الرئيس حسن روحاني أمس في مغازلة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ودعته مبكرا إلى رفع العقوبات التي أقرها ترمب لوقف رعايتها للإرهاب ومنع تدخلها في سياسات دول المنطقة.

وألمح روحاني أمس إلى استعداد بلاده للتعاون مع بايدن، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول، في إشارة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، «نشعر أن الأجواء مهيأة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة»، مضيفا أن مشكلة الإدارة الأمريكية الحالية هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني.

وادعى أن سياسة بلاده لا تتدخل في شؤون الآخرين، مؤكدا أن الأمر متروك للإدارة الأمريكية في الاقتراب من هذه السياسات أو الابتعاد عنها. وأضاف «هدفنا هو رفع عبء العقوبات الأمريكية عن كاهل الشعب الإيراني، وهذا الهدف يتوافق مع المصالح الوطنية». وقال إن إيران مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترمب.