‏بايدن في يوم المحاربين القدامى: سأكون قائدًا يحترم تضحيات العسكريين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شارك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في فعاليات يوم المحاربين القدامى في ولاية بنسلفانيا، وأكد على ضرورة الشعور بالفخر والشجاعة لأولئك الذين ارتدوا زي القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وقال بايدت في كلمة مساء الأربعاء، إن كل منهم يأخذ المهمة المقدسة للدفاع عن أسمى قيم أمتنا وحريتنا وديمقراطيتنا.

وتابع أنه سيكون قائدًا يحترم تضحيات العسكريين، ولن يخون المبادئ التي حاربوا من أجلها.