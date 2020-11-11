تنفيذ 42% من مشروع حماية وادي غرندل برأس سدر من أخطار السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه جار العمل بالمرحلة الثانية لمشروع حماية وادي غرندل التابع لمدينة رأس سدر، من أخطار السيول، وجرى الحفر وتكوين الحواجز، وجار تدبيش السد.

وأوضح في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن إنشاء 5 بحيرات بالحواجز الترابية و3 سدود إعاقة، فيما وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 42%، والأعمال تسير طبقًا لمواصفات وبنود العقد، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وأشار مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لحماية وادي غرندل بتكلفة تصل إلى 182 مليون جنيه، وإنهاء أعمال الحماية بمنطقة وادي وردان التابع لقرية أبوصويرة، وتضمن المشروع إقامة سد بطول 1800 متر بارتفاع 10 أمتار، وبحيرة بعرض 350 مترًا، وطول 1000 متر، وعمق 6 أمتار، وقناة بالمنطقة المحيطة بالوادي.