محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى المنصورة الدولي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى المنصورة الدولي، والتي يتم من خلالها استغلال مساحات الفراغات الكبيرة في أدوار مبنى المستشفى لتوسيع قاعدة الخدمات الطبية، وإضافة خدمات جديدة لخدمة المرضى والمترددين عليها.

تشمل أعمال التطوير إضافة عناية عامة جديدة بسعة 20 سريرًا، وعناية جراحة قلب وصدر بسعة 6 أسرة، وعناية للكلى بسعة 6 أسرة، وقاعة اجتماعات، وقاعة للتدريب بقسم الغسيل الكلوي، وإضافة وزيادة أعداد عمليات قسطرة القلب وجراحات الصدر والقلب والقسطرة المخية، وإضافة عناية للعظام بسعة 4 أسرة.

ووجه المحافظ بضرورة التنفيذ للتطوير وفقًا لمعايير فنية وهندسية دقيقة بما يحافظ على نظام توزيع الأقسام الطبية مع الوحدات الملحقة بكل قسم، وعمل استراحات لراحة المرضى والمترددين، مؤكدًا على حسن استقبال المرضى وتأدية الخدمة بمستوى متميز.

وأكد "مختار" على تكثيف الجهود في أعمال التطوير الجارية والاهتمام بالتشطيبات النهائية لتكون بمستوى يليق بأبناء محافظة الدقهلية وجميع المترددين على المستشفى من أبناء المحافظات الأخرى.