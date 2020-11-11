محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
قررت ولاية جورجيا الأمريكية، إعادة فرز الأصوات يدويًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
ومن المقرر أن تنتهي إعادة فرز الأصوات في جورجيا بحلول 20 نوفمبر الجاري.
وتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، بنحو ١٤ ألف صوتًا في ولاية جورجيا على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فارق الـ0.5% بين بايدن وترامب.. إعادة فرز الأصوات يدويًّا في "ولاية جورجيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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