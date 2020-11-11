الأمين العام للتعاون الإسلامي يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)
قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تعازيه ومواساته لجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأكد العثيمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن البحرين والأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل الأمير خليفة رجلا نذر حياته وجهده لخدمة الصالح العام ورفعة بلاده.
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