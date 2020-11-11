الخارجية الكويتية تدين بشدة الهجوم على احدى المقابر بمدينة جدة

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الجبان الذي استهدف احدى المقابر في مدينة جدة السعودية، وأدى الى إصابة عدد من الأبرياء.



‏وأكدت وزارة الخارجية الكويتية- في

بيان لها اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه-أن هذه الاعمال التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، تمثل صورا ‏لبشاعة العنف والتطرف والغلو، وتخالف كافة الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية.‏



وأكدت تضامن الكويت التام وتأييدها للسعودية في كل ما تتخذه من اجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.