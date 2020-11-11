الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجلت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم الأربعاء، 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر حصيلة منذ انتشار الوباء، لتبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 64286.
وبحسب أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي كوفيد19 فإن السبب الذي يقف وراءمعاودة الإصابات للارتفاع هو عدم احترام المواطنين لشروط التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية كارتداء الكمامة إلى جانب عدم التبليغ عن الإصابات.
وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة العلمية رياض مهياوي إن سببارتفاع عدد الاصابات بشكل ملحوظ يعود إلى التجمعات بشكل عام والتجمعات العائلية بشكل خاص.
إلى جانب ذلك يشكل إخفاء الإصابة وعدم التبليغ عنها أحد الأسباب المباشرة التي ساهمت في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بحسب عضو اللجنة العلمية بقاط بركاني الذي أكد أن هذا السلوك من شأنه يشكل خطرا على عائلة المريض وزملائه.
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