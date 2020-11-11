البرلمان العربي يستنكر الهجوم الإرهابي بمدينة جدة السعودية

استنكر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المشاركين في إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالسعودية اليوم "الأربعاء"، والذي أدى إلى إصابات طفيفة لعددٍ من

الأشخاص.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي، تضامن البرلمان التام مع السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها وتصديها بكل

حزم للجماعات الإرهابية، مشيدًا بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العمل الإرهابي الجبان.

وشدد العسومي على وقوف البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.