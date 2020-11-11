أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية لضمان الاستقرار الشامل في البلاد.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء ، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله
وأشار الكاظمي، في مستهل الاجتماع، إلى التحديات التي تواجه العراق، ومنها التحدي الأمني، ووجّه القوات الأمنية بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات "الإرهابية".
ولفت إلى أن "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد.
وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، كما قدم نائب قائد العمليات المشتركة تقريراً مفصلاً عن العمليات الأمنية لملاحقة تنظيم /داعش/ وخلاياه.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يؤكد ضرورة إبعاد الملف الأمني عن السياسة لضمان الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.