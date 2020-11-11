السودان تتخذ التدابير للتعامل مع الوضع الصحي للاجئين من إثيوبيا

أعلنت السلطات الصحية بولاية القضارف السودانية اتخاذ التدابير لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للاجئين الإثيوبيين بالتعاون مع المنظمات الطوعية والهيئات الداعمة.

وذكرت مديرة عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، د. اميرة القدال، أن "وزارة الصحة والتنمية

الإجتماعية، قامت وفور دخول الإثيوبيين الفارين من القتال داخل إقليم تيغراي للمناطق داخل ولاية القضارف بإرسال وفد محمل بالمعونات الضرورية للمتأثرين، من الماء الصالح للشرب الى الطعام والمأوى بالتركيز على وضع الكلور في المياه لتفادي الإصابة بأمراض معدية".

وشددت على أن وزارتها ستعمل على تعزيز الصحة لتفادي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، مشيرة الى أن زيارتها اليوم إلى مواقع الإيواء ستكون تقيمية لمعرفة الاحتياجات الأخرى ليتم توفيرها خلال الفترة القادمة.