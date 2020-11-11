فرنسا تدين الذي وقع في جدة بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في جدة بالسعودية، الذي تم بواسطة متفجرات، وأوقع جرحى حسببيانها.
وجاء في البيان: "استهدف الحفل السنوي لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة بمدينة جدة، الذي يحضره القنصلالفرنسي وعدد من القناصل، هذا الصباح، ما أسفر عن إصابات عدة نتيجة الانفجار".
وقالت الوزارة في بيانها: "تدين فرنسا هذا الهجوم الجبان بشدة وتعتبره غير مبرر، وتدعو السلطات السعودية لتسليط الضوء على الهجوم وتحديد وتقديم الجناة للقضاء".
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