وزير الدفاع الإثيوبي: الجيش يطبق القانوني

قال الدكتور قنعا ياديتا، وزير الدفاع الإثيوبي، إن الحرب الحالية ليست بالعثور على المجرمين، بل تتعلق بمطاردة جماعة متطرفة تهدد سيادة البلاد والقانون.
وأوضح ياديتا، كما نقلت قناة فانا الإثيوبي، عنالشائعات والمعلومات الكاذبة التي تنشرها الجماعة المتطرفة بأنها "حرب أهلية" وقال إنها إشاعات كاذبة.
عازمة على تدمير الجماعة دون الحاجة إلى أي قوات أجنبية، وإن الجيش يطبق القانون بحذر.
وأضاف وزير الدفاع الإثيوبي، في بيان له، إن قوات الدفاع
ودعا أهالي تيغراي إلى التنبه إلى المؤامرة وعدم التعرض للأذى وتعزيز دعمهم للجيش، قائلًا :" إن قوات الدفاع تحقق عددًا من الانتصارات على جبهة تحرير التيغراي".
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