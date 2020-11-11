عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد لنواب رئيس جنوب السودان أهمية التعاون الثنائي

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع جنوب السودان، بما يخدم مصلحة البلدين والأجيال القادمة، والتعاون بهدف تحقيق الاستقرار والأمن السياسي بالبلدين.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي ،في

بيان اليوم الأربعاء، أن تاور التقى في جوبا مع نواب رئيس دولة جنوب السودان، ربيكا نيادينق دي مبيور، وجيمس وانيقا، وتعبان دينق، وحسين عبدالباقي، كل على حدة.وقال تاور،في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه أبلغ نواب رئيس دولة جنوب السودان، التزام وتأكيد الحكومة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، الذي رعته حكومة جنوب السودان.ونوه بالاهتمام الكبير والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام في جنوب السودان.