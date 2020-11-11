مصر والإمارات تدينان الاعتداء الإرهابي الجبان في جدة

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية ، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية اليوم بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغاشم، الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.