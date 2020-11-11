ترامب أول رئيس منذ 100 عام يرفض الإدلاء بخطاب إعلان الهزيمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - يعد دونالد ترامب أول رئيس منذ قرابة 100 عام، يرفض الإدلاء بخطاب إعلان الهزيمة رسميا، رغم أن نتائج الانتخابات ذهبت لمصلحة جو بايدن، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقال موقع as.com إنه لطالما كانت خطابات الاعتراف جزءا غير رسمي من عملية الانتخابات الأمريكية لأكثر من 100 عام، رغم أن النظام الانتخابي اللامركزي المستخدم في أمريكا، لا يمكن تأكيد نتائجه النهائية، حتى تنتهي كل مقاطعة فردية من فرز الأصوات.

ففي عام 2016 على سبيل المثال، استغرق الأمر ما يقرب من شهر لتأكيد الأرقام، ولكن لتجنب التأخير، يتم إعلان نتائج الانتخابات من قبل خبراء التصويت بمجرد وصول مرشح واحد إلى عدد لا يمكن التغلب عليه من الأصوات في عدد كاف من الولايات وهو 270 صوتا من أصوات الهيئة الانتخابية المطلوبة للفوز بالرئاسة.

بمجرد حدوث ذلك، يتنازل المرشح الخاسر علنا عن الانتخابات، ما يسمح للفائز بالاستمرار في السلطة أو انتقالها.

ومع ذلك، فإن هذا العام مختلف قليلا، حيث يرفض دونالد ترامب التنازل على الرغم من تأخره كثيرا في فرز الأصوات وفقده بالفعل الهيئة الانتخابية.

ماذا قال الرئيس ترامب حتى الآن؟

على الرغم من أن الانتخابات ذهبت لجو بايدن، الذي تجاوز بالفعل العدد المطلوب من أصوات الهيئة الانتخابية بمقدار 20 صوتا، يستمر ترامب في إنكار أمر لا مفر منه. حتى قبل الانتخابات، كان يقدم ادعاءات لا أساس لها من تزوير الناخبين، وقد ازداد ذلك في الأيام التي تلت ذلك.

وفور سماع إعلان خسارته، أصدر فريق ترامب بيانا قال فيه: “ستبدأ حملتنا بتقديم دعاوى في المحكمة لضمان التمسك الكامل بقوانين الانتخابات ووصول الفائز الشرعي. يحق للشعب الأمريكي إجراء انتخابات نزيهة: وهذا يعني عد جميع الأصوات القانونية، وليس عد أي أوراق اقتراع غير قانونية.”

ولم يقدم فريق ترامب أي دليل على حدوث مخالفات، وانتقد تقرير أصدرته اللجان الانتخابية الأمريكية يوم الاثنين “مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من أوجه القصور المنهجية”. ومع ذلك فهو لا يزال يرفض قبول النتيجة والتنازل عنها.

هل خطابات الاعتراف بالهزيمة واجبة؟

لا يشترط الدستور الأمريكي أن يقدم المرشح الخاسر اعترافا علنيا، لكن خطاب الاعتراف أصبح جزءا راسخا من الانتخابات. لم يرفض أي رئيس حديث التنازل ويعود تقليد منح الاعتراف الرسمي إلى القرن التاسع عشر.

في عام 1896، خسر الديمقراطي ويليام جينينغز برايان أمام الجمهوري ويليام ماكينلي، وتذكر مذكرات بريان أنه بعد يومين علم أن هزيمته كانت مؤكدة وأرسل برقية تهنئة إلى ماكينلي، جاء فيها: “لقد قدمنا الأمر للشعب الأمريكي وإرادته قانون”.

وأول مرشح يلقي خطاب تنازل متلفز كان المرشح الديمقراطي أدلاي ستيفنسون في عام 1952 ، بعد خسارته أمام دوايت دي أيزنهاور. لقد كانت ممارسة معتادة منذ ذلك الحين، على الرغم من أن مكالمة هاتفية خاصة تأتي أولا حيث يهنئ المرشح الخاسر الفائز. بعد ثلاثة أيام من فوز بايدن بالانتخابات، هذا يبدو بعيد الاحتمال هذه المرة.

ماذا يحدث إذا لم يتنازل ترامب؟

مع استمرار الرئيس في خطابه على “تويتر” ضد نتيجة الانتخابات، يبدو من غير المرجح بشكل متزايد أنه سيتنازل رسميا للرئيس المنتخب بايدن.

ومع ذلك، هناك عملية مستمرة لن تعطلها حتى الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة. يجب الانتهاء من جميع النزاعات الانتخابية (مثل عمليات إعادة الفرز والطعون في المحاكم) بحلول 8 ديسمبر، حتى يتمكن ناخبو الولاية من تقديم أصوات الهيئة الانتخابية بحلول 14 ديسمبر. هذا هو إضفاء الطابع الرسمي على التصويت الذي تم بالفعل.

قد يحاول ترامب تأخير هذه العملية من خلال التقاضي المستمر، لكن نظام الانتخابات الأمريكية قد أعاق حتى الآن محاولاته لتعطيل العملية. كما يبدو أن هناك رغبة ضعيفة بين الحزب الجمهوري لربط نفسه برئيس مهزوم، وهناك بالفعل دلائل على أن فريقه أصبح مستسلما للهزيمة.

باختصار، حتى لو لم يكن هناك تنازل رسمي، فسيكون ترامب خاسرا على الرغم من ذلك، وفق ما جاء في المقال الذي نشره موقع as.com.