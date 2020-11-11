مصر تدين هجوم جدة وتؤكد وقوفها بجانب السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - منذ 7 دقائق

دانت مصر الهجوم الذي استهدف مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى الذي وقع في مدينة جدة السعودية .

وأعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وشددت على دهشتها البالغة لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وأكدت وقوفها بجانب السعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.

وكانت منطقة مكة قد أكدت في بيان اليوم الأربعاء، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية اليونانية والآخر فرد أمن.

وأسفر هجوم بعبوة ناسفة ،الأربعاء، عن إصابة عدداً من الأشخاص بجروح مختلفة، في مقبرة لغير المسلمين في جدة، غربي السعودية.

وصرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن “الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة”.

وأضاف أنه نجم عن الاعتداء إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.