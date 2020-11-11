رفاق بن عبد الله: الحكومة خيبت الآمال ومشروع قانون المالية 2021 لا يتلاءم وحجم الانتظارات

قال حزب التقدم والإشتراكية إن حكومة سعد الدين العثماني أخلفت موعدها مع اللحظة التاريخية، التي تعيشها البلاد جراء الأزمة، التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تسببت في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي أنه يشعر بخيبة أمل “على غرار مختلف الأوساط، والشرائح الإجتماعية بخصوص العجز البين للحكومة في تقديم الأجوبة المنتظرة عن هذه الأوضاع”.

وأكدت قيادة “pps” موافقتها على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021، بينما في المقابل اعتبرت أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، ولا تتلاءم وحجم الانتظارات.

وسجل الحزب أن الحكومة افتقدت إلى المبادرة، والجرأة السياسية في التفاعل مع اللحظة الحالية والدقيقة من تاريخ البلاد، معتبرا أنها تُمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، والسياسيين، وغيرهم بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية، وضبط سُبُل تفعيلها، وذلك “في الوقت الذي كان فيه على الحكومة أن توفر رؤية واضحة، وتعاقدية بشأن المرحلة، وأن تتقدم بمخطط مدقق، ومضبوط، من حيث الأهداف، والوسائل، ماليا، وزمنيا، وقطاعيا.