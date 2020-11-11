قال حزب التقدم والإشتراكية إن حكومة سعد الدين العثماني أخلفت موعدها مع اللحظة التاريخية، التي تعيشها البلاد جراء الأزمة، التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تسببت في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي أنه يشعر بخيبة أمل “على غرار مختلف الأوساط، والشرائح الإجتماعية بخصوص العجز البين للحكومة في تقديم الأجوبة المنتظرة عن هذه الأوضاع”.
وأكدت قيادة “pps” موافقتها على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021، بينما في المقابل اعتبرت أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، ولا تتلاءم وحجم الانتظارات.
وسجل الحزب أن الحكومة افتقدت إلى المبادرة، والجرأة السياسية في التفاعل مع اللحظة الحالية والدقيقة من تاريخ البلاد، معتبرا أنها تُمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، والسياسيين، وغيرهم بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية، وضبط سُبُل تفعيلها، وذلك “في الوقت الذي كان فيه على الحكومة أن توفر رؤية واضحة، وتعاقدية بشأن المرحلة، وأن تتقدم بمخطط مدقق، ومضبوط، من حيث الأهداف، والوسائل، ماليا، وزمنيا، وقطاعيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رفاق بن عبد الله: الحكومة خيبت الآمال ومشروع قانون المالية 2021 لا يتلاءم وحجم الانتظارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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