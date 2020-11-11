لقجع يترشح لعضوية مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم

وضع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( Conseil de la FIFA ) خلال الجمعية العمومية، التي ستعقدها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمدينة الرباط في 12 مارس من السنة المقبلة.
ويعد تقديم الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم من طرف لقجع الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية.
ويتقلد رٸيس الجامعة، مجموعة من المهام في العديد من الهيئات واللجن الكروية القارية والدولية، من بينها النائب الثاني لرئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس لجنة المالية بالكاف، ونائب رئيس لجنة الأندية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فضلا عن عضويته بلجنة الحكامة بالإتحاد الدولي لكرة القدم.
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