التقدم والاشتراكية يرحب باستراتيجية التلقيح ويندد باستغلال المصحات الخاصة لمٱسي المواطنين

عبر حزب التقدم والإشتراكية عن تفاؤله باتجاه المملكة نحو الإنتصار على جائحة كورونا، مشيدا بما نتج عن الإجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس حول استراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، فيما ندد في الوقت ذاته بسلوكات بعض المصحات الخاصة التي أكد أنها تستغل مآسي المرضى.

وفي بلاغ صدر، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مكتبه السياسي، سجل حزب الكتاب تَحَوُّلَ عددٍ من المؤسسات الصحية الخصوصية، كليا أو جزئيا، إلى فضاءاتٍ للتكفل بالمصابين بفيروس كوفيد 19، مطالبا وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في الإشراف والتأطير والمراقبة اللازمة إزاء ذلك، “بالنظر إلى ما تم تسجيله من سلوكاتٍ غير مقبولة من طرف بعض المصحات الخصوصية التي تمادت في المتاجرة بمآسي الناس وفي الاستغلال الفاحش للمصابين بالفيروس وأُسَرِهِمْ”، يقول البلاغ.

من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن الكشف عن استراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا، يشكل بشرى وخبرا سارا، بالنظر إلى ما زرعه من أمل وطمأنة في نفوس كافة أفراد الشعب المغربي، وبالنظر إلى ما فتحه من آفاق رحبة أمام إمكانية انتصار بلادنا في معركتها ضد الجائحة وعودة الحياة، بجميع مظاهرها، إلى طبيعتها العادية.

وفي السياق ذاته، طالب الحزب الجميع بمزيدٍ من الحيطة والالتزام بالشروط الصحية، من أجل الحد من الانتشار السريع للوباء. معبرا عن إشادته بنساء ورجال الصحة على تضحياتهم الجسام. وداعيا الحكومة إلى مزيدٍ من دعم قدرات الصحة العمومية من أجل التمكن من التكفل بجميع المرضى. كما دعا إلى بذل مزيد من الجهد لأجل الرفع من عدد اختبارات الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بمختلف مناطق بلادنا.