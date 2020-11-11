بعد إصابة 3 أساتذة بكورونا..إغلاق ثانوية بتمارة لمدة 7 أيام

قررت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات، اليوم الأربعاء، اعتماد التعليم عن بعد، بثانوية العربي الدغمي التأهيلية بتمارة، لمدة 7 أيام.

قرار الأكاديمية المذكورة، يأتي بعد التأكد من إصابة ثلاث حالات في صفوف هيئة التدريس مخالطين لأقربائهم خلال الأسبوع الجاري. وأوضح المصدر نفسه، أن تاريخ الرجوع لنمط التدريس حضوريا سيكون يوم 19 نوفمبر الجاري.

وقالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات، عبر بلاغ لها، إن هذه الاجراءات المتخذة تتم بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، مطالبة بالتقيد بالبرتوكول الصحي المعتمد، من أجل توفير ظروف آمنة تراعي سلامة الجميع.