الفنانة نجاة الرجوي: من شكك في لقاح كورونا فليوفر لنا دواء بديلا

استغربت الفنانة المغربية، نجاة الرجوي، رفض فئة من المغاربة للقلاح كورونا، الذي خلق لديهم تخوفات، منذ إعلان الاستعداد لعملية التلقيح به في المغرب.

وقالت الرجوي، في منشور، أمس الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام: “كاين شي علماء كلهم كيفهمو في الطب والتلقيح، بما أنكم كتفهموا مزيان استغلوا الأدمغة ديالكم، واخترعوا لنا الدواء ضد كورونا منشرويش من عند البراني”.

واستهزأت الرجوي من الإشاعات الرائجة حول اللقاح، الذي تصنفه كمؤامرة للتحكم في الشعوب.

ونبهت الفنانة نجاة الرجوي إلى التراخي بخصوص احترام التدابير، والاجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الوصول إلى اللقاح لا يعني التخلي عن الالتزام بالوقاية.

وردت الرجوي على من اتهمها بالترويج للقاح، وإقناع المغاربة بالاستفادة منه، وقالت: “أنا نشرت المعلومة وفرحة بها، وهذي الصفحة ملك لي أنشر فيها ما أريد”.

وخلق خبر الاستعداد لحملة تلقيح في المغرب ضد فيروس كورونا تساؤلات لدى المغاربة، ممزوجة بتخوف من أثاره الجانبية، مع رواج إشاعات عن ضرره دون وجود مبرر ملموس لذلك.