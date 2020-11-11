مقتل ثلاثة 'ارهابيين' وتدمير أوكار لهم بضربات للطيران الفرنسي في 'قره جوغ'

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن مقتل ثلاثة "ارهابيين" وتدمير أوكار لهم بضربات نفذها الطيران الفرنسي في "قره جوغ" في صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بامر من قيادة العمليات المشتركة، الطيران الفرنسي ينفذ ضربات جوية في جبال قره جوغ، تسفر عن مقتل ٣ إرهابيين وتدمير ٤ أوكار لهم".

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