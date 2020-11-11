البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون الناجيات الايزيديات

انهى مجلس النواب، الاربعاء، تقرير ومناقشة مشروع قانون الناجيات الايزيديات.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى خلال جلسته، اليوم الاربعاء، تقرير ومناقشة مشروع قانون الناجيات الايزيديات".
وصوت مجلس النواب بجلسته، اليوم الاربعاء، بالموافقة على اضافة مشروع قانون الناجيات الايزيديات للقراءة الثانية على جدول اعماله.
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