بالصورة.. قميص اسود الرافدين الجديد

رياضة 2020-11-11 | 16:08 3,315 مشاهدة اعلنت شركة "امبرو" المجهز الرسمي لقمصان المنتخب الوطني بكرة القدم، عن القميص الجديد لاسود الرافدين. وسيرتدي اسود الرافدين القميص الجديد في مباراة الغد امام المنتخب الاردني في اطار معسكره بدولة الامارات العربية المتحدة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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