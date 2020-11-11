أفاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع للجنة المالية النيابية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية تعقد في الوقت الحالي، اجتماعاً برئاسة الحلبوسي لتشذيب الخلافات حول قانون العجز المالي".
وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسته الـ21، والتي من المقرر أن يتم خلالها التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وكان مصدر برلماني أفاد لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة المالية ستوافق على اقتراض 12 ترليون دينار ضمن مشروع قانون تمويل العجز.
وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسته الـ21، والتي من المقرر أن يتم خلالها التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وكان مصدر برلماني أفاد لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة المالية ستوافق على اقتراض 12 ترليون دينار ضمن مشروع قانون تمويل العجز.
كانت هذه تفاصيل خبر برئاسة الحلبوسي.. المالية النيابية تعقد اجتماعاً جديداً بشأن قانون العجز المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.