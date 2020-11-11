برئاسة الحلبوسي.. المالية النيابية تعقد اجتماعاً جديداً بشأن قانون العجز المالي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية تعقد في الوقت الحالي، اجتماعاً برئاسة الحلبوسي لتشذيب الخلافات حول قانون العجز المالي".

وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسته الـ21، والتي من المقرر أن يتم خلالها التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.



وكان مصدر برلماني أفاد لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة المالية ستوافق على اقتراض 12 ترليون دينار ضمن مشروع قانون تمويل العجز.