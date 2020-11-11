بسبب الازمة المالية.. نادي الطلبة يلوح بالانسحاب من الدوري الممتاز

رياضة 2020-11-11 | 15:51 612 مشاهدة يدرس نادي الطلبة الرياضي، الانسحاب من الدوري الممتاز بكرة القدم.



واضاف "لتوضيح ذلك للشارع الرياضي وعشاق نادي الطلبة الرياضي تمت الموافقة على صرف مبلغ قدره ٣٥٠ مليون دينار عراقي من قبل وزير التعليم العالي الا اننا فوجئنا من خلال مراجعاتنا بتخفيض المبلغ الى ٥٠ مليون دينار وهذا المبلغ لا يمكن العمل به لسد قيمة عقود اللاعبين والجهاز الفني والاداري واللاعبين والامور الادارية الاخرى من سكن واطعام وتجهيز لاعبي الفريق الاول المشارك في دوري الكرة وبطولة كأس العراق ، لذا قررت الهيأة الادارية تعليق النشاطات والمشاركة في بطولة كأس العراق وعدم لعب مباراتنا مع نادي نوروز ضمن مباريات بطولة الكأس للموسم الحالي".



وتابع "واذا لم توفر الوزارة السيولة المادية للفريق الاول والمتطلبات الادارية الاخرى سيكون قرارالهيأة الادارية الانسحاب من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الحالي ووقف النشاطات لجميع الفرق وذكر النادي في بيان انه "في الوقت الذي نطلب فيه انجاح جميع المسابقات التي تنظمها الهيأة التطبيعية لكرة القدم، من جديد يصطدم نادي الطلبة الرياضي بعقبة كبيرة تتمثل في توفير الجانب المادي لنادينا من خلال دفع المبالغ المترتبة لعقود الجهاز الفني واللاعبين والاداريين الذي يمثل حق من حقوقهم المشروعة والمستحقات المالية المتبقية من الموسم المنصرم".واضاف "لتوضيح ذلك للشارع الرياضي وعشاق نادي الطلبة الرياضي تمت الموافقة على صرف مبلغ قدره ٣٥٠ مليون دينار عراقي من قبل وزير التعليم العالي الا اننا فوجئنا من خلال مراجعاتنا بتخفيض المبلغ الى ٥٠ مليون دينار وهذا المبلغ لا يمكن العمل به لسد قيمة عقود اللاعبين والجهاز الفني والاداري واللاعبين والامور الادارية الاخرى من سكن واطعام وتجهيز لاعبي الفريق الاول المشارك في دوري الكرة وبطولة كأس العراق ، لذا قررت الهيأة الادارية تعليق النشاطات والمشاركة في بطولة كأس العراق وعدم لعب مباراتنا مع نادي نوروز ضمن مباريات بطولة الكأس للموسم الحالي".وتابع "واذا لم توفر الوزارة السيولة المادية للفريق الاول والمتطلبات الادارية الاخرى سيكون قرارالهيأة الادارية الانسحاب من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الحالي ووقف النشاطات لجميع الفرق الرياضية في النادي وتتحمل وزارة التعليم العالي تبعات هذا الانسحاب". واكمل "نرجو من جماهير نادينا المحبة تفهم موقفنا ومساندة نادي الطلبة الرياضي في موقفنا هذا". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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