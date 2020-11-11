البرلمان يوجه باستضافة وزير التعليم بشأن توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا

وجه النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، باستضافة وزير التعليم بشأن توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا. وقال الكعبي خلال جلسة البرلمان المنعقدة حاليا "على الامانة العامة للمجلس أستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا خلال الجلسات المُقبلة".



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