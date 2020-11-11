مجهولون يطلقون النار على مدني شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحين اطلقوا النار على مدني ما ادى الى اصابته بجروح بليغة شمالي بغداد.
وقال المصدر لـ السومرية ينوز، ان "مجهولين اطلقوا النار من اسلحة رشاشة باتجاه شخص بالقرب من محطة وقود بيت فنجان ضمن منطقة الحرية ما اسفر عن إصابته بجروح خطيرة".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الجريح نقل الى المستشفى فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".
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