الكاظمي يشدد على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، فيما وجه القوات الأمنية كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، الى جانب بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

واشار الكاظمي، في مستهل الاجتماع، الى "التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني"، ووجّه القوات الأمنية كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية.

واكد أن "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية"، مشددا في الوقت نفسه "على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد".

وقدّم نائب قائد العمليات المشتركة تقريراً مفصلاً عن العمليات الأمنية، التي انطلقت في جبال مكحول وخانوكة، لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه ، فضلا عن العمليات التي انطلقت أمس الثلاثاء في صحراء الأنبار والنتائج الأمنية المتحققة.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، والتشديد على ضبط الأمن فيها، ووجّه المجلس مستشار الأمن الوطني، قاسم الاعرجي، بمتابعة تطورات الوضع الأمني في ديالى، على أن يحدد خلال الأيام المقبلة، اجتماع خاص لمناقشة الأوضاع فيها.

وناقش المجلس أيضا، مشروع إصدار سمات الدخول والإقامة الألكتروني، حيث قدّم فريق مختص عرضاً عن آلية إصدار السمة الالكترونية، وأكد المجلس أهمية تقديم الدعم الفني للمشروع، من أجل تسهيل إصدار سمات الدخول، وتذليل العقبات، بحسب ما وجّه به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في وقت سابق.