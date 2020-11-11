السودان ملتزم بانسحاب "يوناميد" نهاية 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مجلس السيادة السوداني، الأربعاء، التزام الخرطوم بشأن انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد"، بنهاية 2020.
وقال المجلس، في بيان له، إن عضوه، شمس الدين كباشي التقى في مكتبه بالعاصمة الخرطوم، المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث.
ونقل البيان عن كباشي قوله إن حفظ الأمن وسلامة المواطن وممتلكاته مسؤولية الحكومة الانتقالية.
من جانبها، أوضحت مها أيوب، المديرة العامة للشوؤن الأمريكية والأوروبية بالخارجية السودانية، أن اللقاء تطرق إلى الخطوات التي تمت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتبار أن السودان خسر كثيرا جراء وضعه في هذه القائمة.
وأكدت أيوب، في تصريحات إعلامية، أن اللقاء امتدح دور واشنطن في هذا الشأن، مشددا على ضرورة ترجمة هذه الخطوات عبر منافع اقتصادية واستثمارية تعود على السودان.
وأضافت أن اللقاء تناول اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في 3 أكتوبر /تشرين الأول الماضي بدولة جنوب السودان.
ولفتت إلى أن اللقاء أكد أهمية إلحاق بقية الحركات بمسيرة السلام في البلاد، داعية إلى مساندة أصدقاء وشركاء السودان والمجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق جوبا.
وأشارت السفيرة إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي دونالد بوث تأتي بالتزامن مع زيارة المبعوث البريطاني للسودان، لبحث عملية التسليم والتسلم بين بعثتي يوناميد والبعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
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