هزائم جديدة للحوثي بمأرب.. 23 قتيلا وتدمير 5 آليات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل 23 عنصرا حوثيا وتدمير 5 آليات عسكرية في معارك وغارات للتحالف العربي، بقيادة السعودية، غربي محافظة مأرب.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، نصبت كمينا محكما لمجاميع من مليشيات الحوثي في جبهة "المخدرة"، ما أسفر عن مصرع 23 عنصراً حوثياً وجرح آخرين.

وامتدت المعارك إلى جبهات نهم المحاذية لمحافظة مأرب، حيث تمكن الجيش الوطني من تدمير عربتين و3 آليات حوثية محملة بالعتاد، باتجاه جبال "صلب"، وفقا للبيان.

وشارك طيران التحالف العربي في المعارك، حيث دك بعدة غارات، تعزيزات بشرية كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في جبهة "المخدرة" و منطقة "الجفرة "و"مفرق الجوف".

وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، فضلا عن تدمير عدد من الآليات العسكرية.

ومنذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أقرت مليشيا الحوثي بمقتل أكثر من 150 عنصرا بينهم قيادات ميدانية رفيعة، جرى تشييعهم بصنعاء وصعدة وذمار، حسب وسائل إعلام تابعة للانقلابيين.

وصعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العسكرية في محافظات مأرب والجوف بالتزامن مع تحركات أممية مكثفة لفرض الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.