جريحان في حادث اعتداء بجدة.. والسعودية تبدأ التحقيقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت السعودية، الأربعاء، عن وقوع حادثة اعتداء أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة.

وأضافت أن الحادث نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وقال المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، إن الجهات الأمنية باشرت حادثة الاعتداء الجبان، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

وفي وقت سابق الأربعاء، فرضت سلطات الأمن السعودية، طوقا أمنيا على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وأشارت القناة إلى أن الحالة وذلك بعد أنباء عن حادثة في المقبرة، بحسب القناة السعودية، التي عرضت لقطات للمنطقة المحيطة بها.