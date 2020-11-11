ترمب: سأفضح فساد الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب «سيتم فضح فساد الاقتراع الليلة». وأوضح في تغريدة عبر حسابه على تويتر «سيتم فضح فساد الاقتراع مع شون هانيتي على فوكس نيوز». ويرفض ترمب حتى الآن الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها وسائل الإعلام الكبرى في البلاد، والتي أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بادين بالرئاسة. ويزعم ترمب حدوث تزوير دون تقديم دليل حتى الآن. ويرفض ترمب حتى الآن الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها وسائل الإعلام الكبرى في البلاد، والتي أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بادين بالرئاسة. ويزعم ترمب حدوث تزوير دون تقديم دليل حتى الآن.

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