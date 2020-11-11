سعر الدولار يرتفع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي البركة، وكريدي أجريكول، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحافظت العملة الأمريكية على مستواها في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، التعمير والإسكان، التجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.