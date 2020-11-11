تطعيم 442 ألف تلميذ ضد الطفيليات والديدان المعوية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

انتهت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، حتى اليوم الأربعاء، من تطعيم 442 ألف و558 تلميذًا بعقار"البندازول" ضمن فعاليات الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس.

وشهدت الحملة تطعيم 413 ألف و433 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية بنسبة 46.7% من إجمالي المستهدف، و29 ألف و125 تلميذًا بمرحلة رياض الأطفال بنسبة 26.5% من إجمالي المستهدفين في تلك المرحلة.

تنفذ الحملة بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 8 إلى الجاري، وتستهدف تطعيم 748 ألف و992 تلميذًا بمدارس الريف، و 246 ألف و8 تلاميذ بمدارس الحضر، من خلال 557 فريق مشارك .

وصرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أن فرقًا من الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، تمر على المدارس بمدن وقرى المحافظة لتطعيم الأطفال لمكافحة انتشار الطفيليات والديدان.