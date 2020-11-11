"يأكل ويصلي تحت الماء".. صدام كيلاني يكسر الرقم القياسي العالمي لأطول غطسة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

حقق الغطاس المصري صدام كيلاني اليوم الأربعاء، الرقم القياسي العالمي في الغطس تحت مياه خليج القبة بمدينة دهب.

وقال عمرو كمال، المنسق الإعلامي للغطاس، إن "كيلاني" نجح في البقاء تحت الماء ١٢١ ساعة، وبذلك كسر الرقم القياسي العالمي.

وأوضح المنسق الإعلامي، في تصريح له اليوم، أن "صدام"، غطس تحت المياه بمدينة دهب منذ 6 أيام بداية من الخميس الموافق 5 نوفمبر الجاري وحتى اليوم، ونجح منذ ساعة في كسر الرقم القياسي، وسيواصل الغطس حتى يصل إلى تحقيق 150 ساعة تحت الماء، ليدخل موسوعة جينيس العالمية.

وأكد أن صدام يعيش تحت الماء حياة كاملة، فهو يمارس كافة الأنشطة الحياتية من "مأكل ومشرب" ولعب رياضة وتأدية الصلوات، ويتابعه فريق طبي على أعلى مستوى للاطمئنان على حالته الصحية على مدار 24 ساعة.