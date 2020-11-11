بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز خدمات ذوي الهمم بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بسرعة إنهاء مشروع مركز خدمات وعلاج ذوي الهمم بمدينة الخارجة.

وطالب الزملوط، خلال تفقده المركز، بالعمل على التوازي في إنشاء الملاعب والأسوار مع إنهاء التشطيبات النهائية بالمنشآت والمرافق الجاري تركيبها، مشددًا بضرورة مراعاة تجهيز المكان بألعاب أطفال تتناسب مع طبيعة المترددين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وجه المحافظ، بفتح حديقة مركز دكتور حسن حلمي للاحتياجات الخاصة لجميع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة أن يكون مسجلًا بالمركز.

وتفقد الزملوط، دار الضيافة والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 50 سريرًا مجهزًا بحمام السباحة وصالات اللياقة البدنية والأجهزة التأهيلية، والعيادات العلاجية.