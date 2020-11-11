لجنة لمتابعة المصانع والفنادق لمواجهة "كورونا" بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قرر اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، تشكيل لجان من مديرية القوى العاملة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية شمال خليج السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر، ومديرية الصحة، للمرور على الشركات والمصانع للوقوف على تطبيق الاشتراطات الوقائية والضوابط العامة داخل الشركات.

وكلف المحافظ اللجنة بإعداد تقرير عن مدى التزام الشركات والمصانع بتطبيق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، حفاظًا صحة العاملين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اللواء "صقر" لبحث استعدادت المحافظة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ووجه اللواء صقر مديري مشروع المواقف وإدارة المرور ومشروع الأسواق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء داخل المواقف أو الأسواق، وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بهذه المناطق وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، بوسائل النقل العام والنقل الجماعي.

كما طالب مديرية الأوقاف بالتوعية المستمرة بدور العبادة، وتطبيق التباعد الجسدي داخل المساجد، وتوعية رواد المساجد بخطورة فيروس كورونا المستجد.

وكلف صقر هيئة التنمية السياحية بالمرور المستمر على القرى والمنشآت السياحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب الجمعيات الأهلية والمجالس المتخصصة وجمعية الهلال الأحمر، بالتنسيق مع مديرية الصحة لعمل ورقة عمل تشمل جميع المناطق لتوعية المواطنين بخطورة وكيفية مواجهة الفيروس