حبس "طالب الإعدادي" المتهم بهتك عرض طفلتين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس طالب بالصف الأول الإعدادي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداعه دار رعاية لمدة أسبوع؛ لاتهامه بهتك عرض طفلتين 5 أعوام، بمنزل صديقه بمدينة العاشر من رمضان، وعرض الطفلتين على الطب الشرعي.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغين لقسم ثان العاشر من "م.ع" والد الطفلة "ج"، ووالد الطفلة "ن" 5 أعوام، اتهما فيهما طالب يدعى "يوسف"15 عامًا،" بهتك عرض الطفلتين.

وتبين من التحريات الأولية، أن المشكو فى حقه جار الطفلتين ويتردد على مسكنهما باستمرار للهو مع زميله "شقيق الطفلة الأولى"، واستغل تواجد الطفلتين معًا بمنزل إحداهن وهتك عرضهن.