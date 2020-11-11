الإعدام شنقًا للمتهم بقتل ضابط شرطة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم إسلام إمام عطوة سليمان، أحد المتهمين بقتل النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية.

كان الضابط قد استشهد بطلق ناري على يد لصوص، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق "بلبيس– أبو حماد".

وتبين أن الشهيد انتقل مع قوة برفقة صاحب البلاغ إلى مكان الواقعة، إلا أنه وحال نزول القوات لضبط الجناة، بادر المتهمين بإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاده.

وتبين أن وراء الواقعة كل من "محمود.م" وشهرته "محمود الزونجي" عاطل، مُقيم بقرية "السعادات" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، سبق اتهامه في 14 قضية ما بين قتل وسرقة بالإكراه وتجارة مُخدرات وسلاح واستعراض قوة وشروع في قتل، وشقيقه محمد الزونجي عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا ما بين تجارة مُخدرات وحيازة أسلحة بدون ترخيص واستعراض قوة، و 4 آخرين.