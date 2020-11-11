الأسد: قضية اللاجئين بالنسبة لسوريا قضية وطنية وإنسانية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن قضية اللاجئين بالنسبة لبلاده هي قضية وطنية إضافة لكونها قضية إنسانية .. مشيرًا إلى نجاح سوريا في إعادة مئات الآلاف من اللاجئين خلال الأعوامالقليلة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الأسد قوله في كلمة عبر الفيديو خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين المنعقد فيقصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق الأربعاء إن الأغلبية الساحقة من السوريين في الخارج باتوا اليوم وأكثر من أي وقت مضى راغبين في العودة إلى وطنهم لأنهم يرفضون أن يكونوا رقمًا على لوائح الاستثمار السياسي وورقة بيد الأنظمة الداعمة للإرهاب ضد وطنهم.
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